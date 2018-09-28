МЧС прорабатывает вопрос об увеличении штатной численности пожарных подразделений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС рассматривает вопрос об увеличении численности своих подразделений, реагирующих на пожары и другие чрезвычайные происшествия.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС по итогам встречи главы министерства Евгения Зиничева с руководителями кадровых подразделений МЧС.

"Министр сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении штатной численности реагирующих подразделений и подразделений надзорной деятельности", - сказал представитель министерства.

Глава МЧС также обратил внимание на необходимость нематериального стимулирования личного состава за выполнение важных задач. В связи с этим Зиничев напомнил, что в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За отвагу на пожаре" и почетного звания "Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации".

Встреча министра с руководителями кадровых подразделений МЧС состоялась в рамках учебно-методических сборов с руководителями кадровых подразделений территориальных органов и учреждений МЧС. Они проходили с 23 по 28 сентября в Москве. В них приняли участие более 130 человек из всех регионов страны.