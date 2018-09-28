Прах поэта Наума Коржавина захоронили на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Прах поэта Наума Коржавина, скончавшегося в США 22 июня, захоронили в России - на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила друг семьи поэта Вероника Долина.

"Церемония прощания завершилась. Все свершилось через несколько месяцев после того, как Наум Моисеевич ушел из жизни. Похороны обошлись без слез. Его друзьям было подарено радостное прощание с ним", - сказала собеседница ТАСС, отметив, что урна с прахом поэта была доставлена в Москву из Северной Каролины накануне.

Она также напомнила об исполнении воли Коржавина, который "чрезвычайно просил отвезти его прах в Россию".

Коржавин родился 14 октября 1925 года, окончил Литературный институт. Известность ему принесла публикация подборки стихов в альманахе "Тарусские страницы" (1961 год). В 1963 году вышел первый и единственный в СССР сборник "Годы". В 1970-х годах Коржавин уехал в США, однако начиная с первых лет перестройки несколько раз приезжал в Москву, где издавались его книги и стихотворные сборники. Лауреат премий "Большая книга", "Венец" (2015) и "Поэт" (2016).