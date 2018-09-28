Mirror: у Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей специального приспособления, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Daily Mirror.

По данным издания, оно представляет собой наполненную плотным материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. С помощью последнего "фейковую руку" при необходимости можно приводить в движение легким прикосновением, после чего она начнет двигаться из одной стороны в другую, производя тем самым эффект живого приветственного жеста.

На страницах книги Queen of the World ("Королева мира"), на которую ссылается газета, дочь монарха, принцесса Анна, рассказала о том, что устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, по словам принцессы, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию. Автор книги Роберт Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. "Я не думаю, что она когда-либо использовала его (приспособление - прим. ТАСС) на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой", - сообщил автор.

92-летняя королева Великобритании за 66 лет пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира (некоторых государств из этого числа уже не существует - прим. ТАСС). Каждая страна Содружества наций, признающая Елизавету II своим монархом, именует ее не британской, а своей королевой, в том числе "королевой Канады", "королевой Австралии" и т.д.