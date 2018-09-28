АСИ планирует увеличить до 30 число ресурсных центров для инвалидов к концу 2019 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число ресурсных центров для людей с инвалидностью, открытых в регионах России по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ), достигнет порядка 30 к концу 2019 года, сообщил ТАСС заместитель директора направления "Социальные проекты" АСИ Антон Яремчук. Сейчас работает пять таких центров в Самарской, Калининградской, Ленинградской областях, а также в Камчатском крае.

Ресурсные центры открываются на территории российских регионов с целью улучшить качество услуг для людей с инвалидностью. Подобные центры объединяют на своей площадке офисы сразу нескольких ведомств, в том числе бюро медико- социальной экспертизы (МСЭ), Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, что позволяет значительно сократить "маршрут" человека при установлении инвалидности и получении технических средств реабилитации (ТСР).

"Я думаю, что к концу следующего года мы выйдем на цифру 30 ресурсных центров", - сказал он.

Яремчук сообщил, что работа по запуску центров в новых регионах ведется достаточно активно: сейчас АСИ согласовывает дорожные карты с десятью субъектами, еще с несколькими инициатива прорабатывается.

По его словам, изначально Агентство рассылало предложения по разным регионам, но пока на них откликнулась только часть субъектов. Предложения отправлялись в те регионы, в которых была хорошая материальная база - просторное и удобное помещение бюро МСЭ или другая подходящая площадка, где можно разместить представителей других ведомств, а также в регионы, которые выступили с собственной инициативой участвовать в проекте.

Эксперт добавил, что эффективней открывать новые центры именно на базе бюро МСЭ, так как там предоставляются все услуги, необходимые инвалидам. "Это дает 100% потока: кто приходит за инвалидностью - всегда приходит в бюро МСЭ", - пояснил он. При этом, по его словам, "практика Ленинградской области, где центр открыт на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, показывает, что, когда есть хорошие помещения, а также готовность бюро МСЭ переехать в эти помещения, модель тоже отлично работает".

Взаимодействие федеральных и региональных властей

Как считает Яремчук, для успешного распространения проекта на всю страну необходимо желание как региональных, так и федеральных властей. "Требуется слаженная работа федералов и регионалов, и чем лучше взаимодействие, чем плотнее у них коммуникация, тем быстрее все идет", - сказал он.

По словам замглавы направления АСИ, желание участвовать в проекте - главное, что требуется от регионов. Так, некоторые субъекты проявляли инициативу несмотря на то, что у находящихся там бюро МСЭ не было подходящего помещения. В таких регионах ресурсные центры были открыты на новых площадках.

"В Сахалинской области у МСЭ плохое помещение, и там было предложено всем вместе переехать в огромный новый областной реабилитационный центр, где хорошие условия", - сказал Яремчук.

Кроме того, от инициативы региона зависит не только решение по запуску проекта, но и скорость открытия центра. Так, на Камчатке ресурсный центр был готов за два месяца.

Яремчук отметил, что значительных финансовых вложений от региона не требуется: он должен лишь обустроить помещение и наладить систему коммуникаций, если такие работы необходимы, а также нанять на работу в центр нескольких новых сотрудников.

Замглавы направления АСИ пояснил, что желание по открытию нового центра должно исходить не только региона, но и от федеральных структур, на базе региональных отделений которых создаются новые ресурсные центры. "Необходимо желание местного бюро МСЭ, местного фонда социального страхования, местного отделения ПФР. Ну и от субъекта тоже, конечно, нужно желание для того, чтобы все это соединить и скоординировать работу на месте", - сказал он, добавив, что на федеральном уровне проблем с одобрением новых проектов не возникает.

Об инициативе и ресурсных центрах

Проект по созданию ресурсных центров в субъектах РФ реализуется в рамках стратегической инициативы АСИ "Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья". Целью инициативы является формирование современной системы социализации инвалидов за счет обеспечения 100% доступа к высокотехнологичным и качественным техническим средствам реабилитации.

Первые ресурсные центры были открыты в Самарской, Калининградской, Ленинградской областях, а также в Камчатском крае. До конца года планируется запустить подобные площадки в Хабаровском крае, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Самарской областях, а в дальнейшем - и в других субъектах.

Как сообщала ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева, до 2020 года ресурсные центры для инвалидов должны заработать во всех российских регионах.