В Минздраве заявили, что рост цен на сигареты сделает их менее доступными для подростков

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Ценовые меры, направленные на снижение уровня потребления табака в РФ, в наиболее эффективны в отношении подростков, так как они обычно не имеют собственного дохода. Об этом ТАСС сообщил на полях Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее ТАСС сообщал о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение налоговых ставок в 2019-2021 годах на сигареты и табачные изделия на 10-20% по сравнению с действующими акцизами.

"Цены очень сильно влияют на несовершеннолетних. Конечно, человек с достатком вряд ли откажется от потребления табака только лишь потому, что сигареты подорожали. Но, например, несовершеннолетний откажется - его средства лимитированы, ему дают ограниченную сумму, и он не зарабатывает деньги сам. Поэтому подъем цен всегда первым действует на несовершеннолетних", - сказал он.

По словам Салагая, основная цель реализуемых стратегических мер по борьбе с табаком - свести уровень потребления табака до 5%, создав поколение людей, свободных от табака. "В международной практике считается, что победа над табаком - это распространенность потребления не выше 5%", - добавил он. Именно поэтому особое внимание Минздрава направлено на приоритетные группы, к которым относятся несовершеннолетние. "Наша задача не только мотивировать только тех кто курит, отказаться от табака, но и создать условия, при которых те, кто не курит, не вовлекаются в эту зависимость", - добавил он.

На полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав принимает участие в ряде мероприятий, связанных с борьбой с алкоголизмом, сокращением курения, снижением уровня детского ожирения, в том числе совместное с США мероприятие по детской онкологематологии. Министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила сопредседателем на совещаниях высокого уровня в ООН по туберкулезу.