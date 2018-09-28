Врач посоветовал метеозависимым москвичам в субботу избегать нагрузок из-за давления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Консультации лечащего врача, а также отказ от нагрузок и стресса помогут избавиться от недомогания, которое могут испытывать метеозависимые люди 29 сентября из-за резкого повышения атмосферного давления. Об этом сказал ТАСС врач общей практики городской поликлиники №8 Департамента здравоохранения Москвы, обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов.

По данным Гидрометцентра, 29 сентября атмосферное давление поднимется до 748 мм ртутного столба, в воскресенье - до 753 мм, в пятницу атмосферное давление составляет 738 мм атмосферного столба.

"Людям, которые зависят от метеоусловий, следует избегать нагрузок не только физических, но и эмоциональных, ведь стресс и волнение - не менее значимый важный фактор, который влияет на физическое состояние человека", - сказал Фролов.

Он подчеркнул, что стоит учитывать, что организм может отреагировать на резкое повышение атмосферного давления по гипотоническому (понижение) или гипертоническому (повышение) типу."Если артериальное давление падает, человек чувствует головокружение, общую слабость, испытывает упадок сил. В таких случаях лучше всего будет просто выспаться, а повысить артериальное давление поможет черный кофе, или крепкий черный чай", - советует врач.

Если же из-за метеоусловий артериальное давление растет, то напитков вроде кофе или крепкого черного чая лучше отказаться. "Заменить их следует на чаи травяные. В целом, лучше не злоупотреблять жидкостью, поскольку она повышает артериальное давление и способствует усилению болевых ощущений", - отметил Фролов.