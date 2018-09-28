Лучшие практики исторических парков "Россия - моя история" растиражируют в регионах

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Лучшие проекты и инициативы сотрудников исторических парков "Россия - моя история" будут растиражированы в регионах. Координировать общую работу будет Ассоциация исторических парков, создание которой утвердили в пятницу на федеральном форуме в Ставрополе.

"У нас много регионов с разными практиками … Чтобы этот творческий опыт воспринимался, перерабатывался всеми парками, чтобы давать новые компетенции экскурсоводам и методистам и была учреждена ассоциация", - сообщил журналистам после утверждения создания ассоциации руководитель исторического парка проекта "Россия - моя история" Иван Есин.

По словам Есина, уже сейчас в регионах есть опыт, который могут перенять их коллеги.

"У нас есть потрясающие находки в Тюмени, где 85% школьников уже посетили парк, есть потрясающая практика по парку в Ставрополе, где комплекс не ограничивается только зданием, есть интересный опыт Екатеринбурга, который дополняет нашу мультимедийную экспозицию собственным предметным рядом", - отметил руководитель проекта.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, география проекта на данный момент насчитывает 17 городов. Федеральный форум "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" проходит в Ставрополе при поддержке Патриаршего совета по культуре, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ставропольского края.