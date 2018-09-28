Сочи и японский Нагато стали городами-побратимами

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Сочи Анатолий Пахомов и мэр японского Нагато (префектура Ямагути) Курао Ониси подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Церемония состоялась в пятницу в Зимнем театре, передает корреспондент ТАСС.

Глава города Сочи Анатолий Пахомов напомнил, что договоренность об установлении побратимских связей была достигнута в 2016 году, после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который является уроженцем этого японского города. "Документ предусматривает сотрудничество в области туризма, молодежной политики, здравоохранения, спорта, образования, культуры, городского хозяйства. В нем мы проработали и конкретизировали наши деловые связи", - сообщил ТАСС Пахомов.

Ониси выразил надежду на укрепление дружбы между жителями двух городов. "Соглашение ознаменует начало побратимских связей <...> Я верю, что взаимовыгодное сотрудничество будет процветать между нашими городами", - сказал Ониси.

Как было отмечено на церемонии, в рамках соглашения планируется обмен спортивными командами, творческими коллективами, туристическими группами, делегациями муниципалитетов, а также установление партнерских связей между молодежными, культурными, спортивными, образовательными и научными учреждениями, организациями здравоохранения и туризма двух городов.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в декабре 2017 года большая делегация из Сочи во главе с Пахомовым побывала в Нагато. "На встрече обсуждалось сотрудничество двух городов, а также возможности обмена опытом в различных сферах. В частности, представителей японской стороны интересовал потенциал Сочи в бальнеоводолечении, уникальные возможности Мацесты, а сочинцы изучили опыт Нагато в сфере обращения с отходами. В Нагато находится один из самых современных мусороперерабатывающих заводов в Японии", - сказал журналистам представитель пресс-службы.

Итогом поездки стало соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, медицины и гуманитарных обменов. Стороны договорились подписать договор о побратимстве во время ответного визита делегации Нагато в Сочи.

История дружбы

Выбор Сочи в качестве побратима не случаен: в мае 2016 года здесь состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой японская сторона предложила план развития сотрудничества из восьми пунктов.

Потом в сентябре того же года главы государств встретились во Владивостоке во время Восточного экономического форума. После этого японский премьер пригласил президента Путина посетить его малую родину, небольшой город Нагато на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю, откуда родом его отец и дед - потомственные политики Шинтаро и Кан Абэ.

В декабре 2016 года президент РФ побывал в Нагато, после чего муниципалитет японского города начал переговоры с властями Сочи об установлении побратимских отношений.

Сад сакуры

В пятницу члены японской делегации высадили японский клен в саду российско-японской дружбы. Здесь каждую весну расцветает сакура, посаженная известным японским дипломатом Ясуси Акаси.

По информации пресс-службы мэрии курорта, в Сочи немало памятных мест, связанных с культурой Японии. К приезду делегации в парке "Дендрарий" были завершены работы по благоустройству территории "Японского садика". Уголок украсили лавочки из обожженного бамбука и фонтан-качели "Шиши-Одоши". В апреле 2018 года на курорте "Имеретинский" был заложен сад сакуры русско-японской дружбы, покровительницей которого стала известная деятельница культуры Японии Ямада Мидори.

Гости из Страны восходящего солнца уже успели побывать на главной пешеходной улице курорта Навагинской, в музее спортивной славы Сочи, в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. "На субботу и воскресенье в программе делегации - посещение бальнеологического курорта "Мацеста", горного курорта "Роза Хутор", Олимпийского парка и российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Нагато стал десятым городом- побратимом Сочи. Курорт уже заключил соглашения о дружбе с 9 городами: Челтенхэм (Англия), Ментон (Франция), Римини (Италия), Эспоо (Финляндия), Лонг-Бич (США), Трабзон (Турция), Пярну (Эстония), Вейхай (Китай) и Баден-Баден (Германия).