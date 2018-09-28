Число участников конкурса "Мой первый бизнес" может вырасти до 500 тыс. человек

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Число участников конкурса для школьников "Мой первый бизнес" в 2018 году должно вырасти на 100 тыс. человек - до 500 тыс. Об этом сообщил пятницу, выступая на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий в Сочи, гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

"Мы запускаем очередной конкурс "Капитаны: мой первый бизнес". В прошлом году 400 тыс. школьников участвовало, в этом году мы ожидаем не меньше полумиллиона", - сказал Поляков.

Задача конкурса - повысить интерес старшеклассников к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов, дать мотивацию для получения.

В 2017 году конкурс проводился в первый раз при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), Фонда развития интернет-инициатив, Агентства стратегических инициатив, Росмолодежи, Российского движения школьников.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходит 28-29 сентября в Сочи. Он проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), по поручению президента России Владимира Путина.