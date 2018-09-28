Прокуратура нашла нарушения в женском СИЗО Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения требований санитарных норм и закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в женском СИЗО Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ведомства.

"Сергей Литвиненко (руководитель прокуратуры Санкт-Петербурга) проверил состояние законности при содержании женщин в камерах ФКУ Следственного изолятора №5 УФСИН. Выявлены нарушения требований санитарных норм и законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в части соблюдения материально-бытового обеспечения", - сказали в пресс-службе.

Литвиненко также обратил внимание на недостатки в организации службы сотрудников женского СИЗО, которые, в свою очередь, влекут несоблюдение правил самими обвиняемыми. Так, на территории изолятора появляются запрещенные предметы. Решается вопрос о внесении в адрес начальника СИЗО представления об устранении нарушений.