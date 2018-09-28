Врио главы КБР Коков подписал закон о льготах гражданам предпенсионного возраста

Поправки в региональное законодательство были внесены Заксобранием 27 сентября, врио главы подписал документ в пятницу. 28 сентября он был представлен властям и депутатам республики. Таким образом, это стало первым документом, который Коков подписал на посту руководителя субъекта, документ опубликован на его официальном сайте.

Поправки предусматривают сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию, если право на страховую пенсию по старости не возникает в соответствии с федеральным законодательством ранее указанного возраста.

"Ветеранам труда, получающим иные пенсии либо пожизненное содержание за работу [службу], право на государственную социальную поддержку предоставляется при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин", - говорится в документе.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2028 года.