{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио главы КБР Коков подписал закон о льготах гражданам предпенсионного возраста

Поправки предусматривают сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Региональный закон о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста подписан врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбеком Коковым.

Поправки в региональное законодательство были внесены Заксобранием 27 сентября, врио главы подписал документ в пятницу. 28 сентября он был представлен властям и депутатам республики. Таким образом, это стало первым документом, который Коков подписал на посту руководителя субъекта, документ опубликован на его официальном сайте.

На эту тему
Какие изменения пенсионной системы предложил Владимир Путин?

Поправки предусматривают сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию, если право на страховую пенсию по старости не возникает в соответствии с федеральным законодательством ранее указанного возраста.

"Ветеранам труда, получающим иные пенсии либо пожизненное содержание за работу [службу], право на государственную социальную поддержку предоставляется при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин", - говорится в документе.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2028 года.

Теги
Пенсионный законРоссияСКФО
В Псковской области появятся молодежные советы, которые будут бороться с наркоманией
Их задачей станет организация молодежных мероприятий и ведение профилактической работы с населением
Читать полностью