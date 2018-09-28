Котюков рассказал о сроках доработки регламентов взаимодействия РАН и Минобрнауки

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Регламенты взаимодействия между Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук (РАН) будут дорабатываться как минимум в течение месяца, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования России Михаил Котюков в пятницу в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий.

"Нам надо решить несколько системных вопросов, комплексно взаимоувязанных. Есть функции РАН, и реализация этих функций должна производиться на основе закона, но в соответствии с порядком, который утверждается правительством. И есть отдельные полномочия Академии в отношении академических институтов. Мы должны два этих документа сделать взаимоувязанными. Мы значительно продвинулись, обсуждая проект нашего совместного документа (с РАН - прим. ТАСС), но нам справедливо в правительстве напомнили, что он должен быть очень тесно включен в общий интеграционный пакет. Поэтому мы сейчас в течение ближайшего месяца должны будем дополнительно вернуться к общей системе координат и с учетом этого определить особенности академических институтов", - сказал министр.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщал, что проекты регламентов взаимодействия между РАН и Минобрнауки проходят финальные согласования.

По словам Котюкова, в разрабатываемых документах будет сохранено "все лучшее, что было в регламентах между РАН и Федеральным агентством научных организаций".

О форуме

Форум проводится в Сочи с 28 по 29 сентября совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), по поручению президента России Владимира Путина.