В Новгородской области создали систему поддержки детей-аутистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Новгородские специалисты создали в регионе систему поддержки детей с признаками расстройства аутистического спектра. В рамках грантовой поддержки в области используются инновационные технологии реабилитации и добровольческая помощь, сообщили в пятницу в пресс-центре правительства региона.

"В регионе проживает более 100 детей с признаками и расстройствами аутистического спектра (РАС). Работа с ними началась в 2015 году с создания на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями комплексной службы. В центре созданы условия для совместного проживания детей этой категории с родителями, используются инновационные технологии реабилитации", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что центр также взаимодействует с музеями, киноцентрами, спортивными школами. В учреждении создан добровольческий отряд "Зонт для детей дождя". Студенты кафедры специального дефектологического образования НовГУ вместе с волонтерами занимаются с ребятами из группы риска с признаками РАС. Эта практика вошла в образовательную программу "Акселерация проектов" конкурса "Доброволец России".

Мероприятия реализуются областными организациями социального обслуживания, здравоохранения и образования за счет грантовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сумма финансирования - 12,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба, в сентябре на всероссийском форуме "Вместе - ради детей" Новгородская область была отмечена дипломом за внедрение технологий поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с признаками РАС. Регион стал одним из победителей конкурса видеосюжетов и получил подарочный сертификат на сумму 130 тыс. рублей. Средства пойдут на приобретение дополнительного оборудования для автогородка реабилитационного центра.