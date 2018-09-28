"Мосгортранс" назвал провокацией жалобы профсоюза на коррупцию

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" назвал провокацией жалобы работников профсоюза на коррупцию и опроверг связь оперативных мероприятий, прошедших в пятницу на одном из предприятий, с деятельностью компании.

"Сегодня утром на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода "СВАРЗ" прошли оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого в правонарушении. Инцидент никак не связан с трудовой деятельностью задержанного сотрудника и не имеет отношения к деятельности "Мосгортранса" в целом. Информация, распространяемая представителями МПРОТ, не соответствует действительности и является откровенной провокацией", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта (МПРОТ) Юрий Дашков сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят обыск в одном из офисов предприятия после многочисленных жалоб на коррупцию и нарушения, допущенные при закупках. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил факт проведения обысков в одном из зданий "Мосгортранса", отметив, что дело из СК РФ по Москве передали в следственные подразделения столичной полиции.