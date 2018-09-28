Определился победитель конкурса на строительство онкоцентра в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Московская компания "АрТель" выиграла конкурс на заключение контракта по строительству онкологического центра в Калининграде. Об этом сообщается в пятницу на сайте госзакупок.

Проект строительства онкоцентра в Калининграде реализуется при поддержке президента РФ. Строительство будет вестись в рамках софинансирования из федерального и регионального бюджетов в соотношении 77% на 23% соответственно. Проект центра получил положительное заключение государственной экспертизы, строительство должно быть завершено в 2021 году.

"Признать победителем аукциона Общество с ограниченной ответственностью "АрТель", - говорится в протоколе электронного аукциона на право заключения контракта на строительство.

Заявки на участие в торгах, согласно опубликованным документам, подали общества с ограниченной ответственностью "УС-200", "АрТель" и "ПЭТРУСКо". Заявка ООО "УС-200" признана не соответствующей требованиям. ООО "АрТель" признана победителем с предложенной ценой контракта 4 млрд 202 млн рублей ("ПЭТРУСКо" - 4 млрд 203 млн рублей). Начальная максимальная цена контракта составляла 4 млрд 266 млн 441 тыс. рублей.

Под строительство определен участок площадью 5 гектаров в поселке Родники Гурьевского района недалеко от Калининграда. Учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Как сообщал ранее министр здравоохранения области Александр Кравченко, Калининградская область является одним из двух регионов России, где нет онкодиспансера, больные получают помощь в областной больнице. Появление современного онкоцентра в Калининграде, по его словам, решает эту проблему.