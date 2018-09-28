В Псковской области появятся молодежные советы, которые будут бороться с наркоманией

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Молодежные муниципальные советы появятся в каждом районе Псковской области. Они будут выступать организаторами молодежных мероприятий и вести профилактическую работу с населением, пропагандируя здоровый образ жизни и отказ от наркотиков, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства по итогам заседания региональной антинаркотической комиссии.

Ранее заместитель главврача наркологического центра Пскова по детской наркологии Татьяна Антонова сообщала о том, что в Псковской области увеличивается число случаев употребления наркотиков среди детей и подростков. По мнению наркологов, это связано с ростом бесконтактной продажи запрещенных веществ.

"Работа по созданию молодежных муниципальных советов находится в Псковской области на завершающей стадии. Советы будут работать при главах районов и помогать муниципальным органам в организации и проведении молодежных мероприятий. Это хороший инструмент для решения многих вопросов, в том числе в части профилактики потребления наркотиков и психотропных веществ", - отмечается в сообщении.

В ходе заседания комиссии губернатор Михаил Ведерников объявил о том, нужно пересмотреть работу муниципальных антинаркотических комиссий.

"Нужно проанализировать положительные практики районов и других регионов и в рабочем порядке вместе с главами, специалистами из правоохранительных органов принять решение, какой набор мероприятий необходим для качественной профилактической антинаркотической работы и даст эффект в том или ином районе. Предлагаю с 2019 года новый подход применить", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

По данным псковских властей, в 2018 году из регионального бюджета на программу профилактики употребления наркотиков выделено почти в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом году. В 2017 году финансирование программы составило чуть менее 3,5 млн рублей. На 2018 год эта цифра составляет почти 4,2 млн рублей.