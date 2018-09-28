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Генассамблея ООН - 2018

Россия и Доминика договорились об отмене виз

Речь идет о краткосрочных туристических поездках

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Содружество Доминики подписали соглашение о взаимной отмене виз при краткосрочных туристических поездках, сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония подписания состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С российской стороны свою подпись поставил глава МИД РФ Сергей Лавров, со стороны Доминики - министр иностранных дел Франсин Барон.

Содружество Доминики - островное государство в юго-восточной части Карибского бассейна, бывшая английская колония. Население страны составляет около 74 тыс. человек.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичДоминикаРоссияГенассамблея ООН - 2018
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