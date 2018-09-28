Посол Болгарии в РФ назвал генерала Скобелева символом храбрости и мужества

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Русский генерал Михаил Скобелев является примером мужества, память о котором бережно хранится народом Болгарии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), об этом заявил в пятницу посол республики в Москве Атанас Крыстин на памятном мероприятии, приуроченном к 175-летию со дня рождения полководца.

"3 марта 1878 года после 5-векового османского ига Болгария обрела свою свободу и восстановила свою государственность, - напомнил дипломат. - Это стало возможным благодаря самоотверженной борьбе болгарского народа и победе России в русско-турецкой войне".

"В прошлом году мы отмечали 140-летний юбилей таких знаменательных событий, как бои на Шипке и победоносное окончание важнейшей битвы за Плевну, - продолжил он. - Именно с плевненской эпопеей связано имя генерала Скобелева, или "Белого генерала", как его называют по сей день в Болгарии. О героизме скобелевского отряда и о болгарской благодарности героям освободительной войны сегодня напоминают многочисленные памятники и мемориальные комплексы не только в Плевне, но и по всей Болгарии. По сей день имя "Белого генерала" остается символом храбрости, мужества и патриотизма".

Почтить память Скобелева пришли руководители и слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, представители РВИО, болгарская и румынская делегации, представители городских властей, а также учащиеся кадетских классов московских школ. Они возложили цветы к памятнику полководцу в сквере у академии.

В свою очередь советник председателя РВИО Андрей Назаров отметил, что монумент был установлен в столице еще до революции, но снесен после прихода к власти большевиков. "В 2013 году инициативу установки памятника поддержал министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский. И ровно через год, 9 декабря 2014 года, монумент, изготовленный по проекту скульптора Александра Рукавишникова, появился здесь, на очень правильном месте: выпускник Николаевской академии, можно сказать, вернулся в свои родные пенаты", - напомнил он.

Михаил Скобелев (1843-1882) - выдающийся русский военачальник и стратег, участник Среднеазиатских войн Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Современники считали его полководцем, по таланту равным Александру Суворову.