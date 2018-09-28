ВОЗ повысила уровень опасности распространения Эболы в ДР Конго до "очень высокого"

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и в целом в регионе с "высокого" до "очень высокого". Как сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВОЗ, это обусловлено, в частности, осложнившейся ситуацией в сфере безопасности в провинциях Северное Киву и Итури.

В то же время угроза распространения Эболы на глобальном уровне по-прежнему расценивается ВОЗ как "низкая".

"Вследствие потенциальных факторов риска передачи Эболы на национальном и региональном уровне, включая транспортные связи и движение населения, ВОЗ пересмотрела оценку риска вспышки Эболы до очень высокой на национальном и региональном уровне, тогда как в глобальном масштабе она остается низкой", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в организации, в связи с переоценкой риска, "очень важно, чтобы соседние провинции и страны усилили наблюдение и подготовительные мероприятия". ВОЗ пояснила, что несмотря на достигнутые с конца июля успехи в борьбе с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), ситуация в последние дни осложнилась вследствие ряда инцидентов, в частности, в городе Бени, где в результате атаки вооруженной группировки погибли люди. Деятельность ВОЗ по борьбе с Эболой "была серьезно ограничена в Бени и других городах", и в настоящий момент условия безопасности "остаются проблематичными".

Как отметил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, с конца июля в ДРК зарегистрировано 154 случая БВВЭ. При этом 123 случая подтверждены лабораторным путем, а 31 случай считается "вероятным". Умер 101 человек.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили ВОЗ, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.