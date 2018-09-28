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Три проекта из России номинированы на премию World Summit Awards

В список претендентов вошли мобильные приложения для галерей и музеев Arthive, программы синтезации речи LINKa, а также проект "Бюджет для граждан"

ТАСС, 28 сентября. Три проекта из России стали претендентами на получение международной премии World Summit Awards в 2018 году, сообщается в пятницу на ее сайте.

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В список номинантов вошли мобильные приложения для галерей и музеев Arthive, программы синтезации речи LINKa, а также проект "Бюджет для граждан", который в интерактивной форме представляет информацию о направлениях развития и финансирования науки и образования.

World Summit Awards - конкурс, целью которого является отбор и продвижение проектов в области цифровых инноваций. В 2018 году на получение премии претендуют 438 проектов из более чем ста стран. Победители будут объявлены в декабре.

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