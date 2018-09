Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась обвинениями в адрес экс-главы CBS в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура штата Нью-Йорк направила запрос руководству телекомпании CBS касательно ее бывшего директора и председателя правления Лесли Мунвеса, обвиненного в домогательствах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, запрос был направлен три недели назад. В документах, на которые ссылается CNN, указано лишь, что CBS полностью сотрудничает со следствием. Иных подробностей не имеется.

В прокуратуре, куда обратилась CNN, отказались раскрыть является ли Мунвес подследственным.

Журнал The New Yorker в конце июля опубликовал материал на основе бесед с шестью женщинами, которые утверждали, что Мунвес их домогался. Инциденты, по их словам, происходили в период с 1985 по 2006 годы. Две женщины из них также обвинили Мунвеса в попытках с помощью угроз заставить их хранить молчание об упомянутых эпизодах. В воскресенье The New Yorker уточнил, что позже в домогательствах Мунвеса обвинили еще шесть женщин.

68-летний Мунвес считался одной из самых влиятельных фигур на американском телевидении. Он начинал свою карьеру актером, потом занялся продюсированием. Под его началом CBS поднялась с последних мест в рейтингах до одной из самых успешных телекомпаний в США. Мунвес занял пост президента СBS в 1995 году, а исполнительным директором стал в 2006 году.