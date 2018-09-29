Путин: фестиваль "День тигра" помогает беречь богатую природу России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра", который пройдет во Владивостоке. В телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля, глава государства отметил вклад форума в сбережение богатого природного наследия России.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений - всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу - сбережению нашего богатого природного наследия. В том числе популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения", - говорится в телеграмме.

Путин отметил "значимую, востребованную деятельность "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра", которому в 2018 году исполняется пять лет. Центр, подчеркнул глава государства, реализует серьезные научно- исследовательские, просветительские, а также творческие проекты.

"Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки", - добавил Путин.

"День тигра" - экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Этих животных, по данным учета 2015 года, в природе осталось около 540 особей, из них 90% живут в лесах Приморья и Хабаровского края.