Молдавские медики попросили Google блокировать информацию о вреде вакцин против кори

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавские медики попросили компанию Google блокировать сайты и форумы, распространяющие ошибочную информацию о вакцинах против кори, это связано с принимающей угрожающие масштабы вспышкой данного заболевания в стране. Об этом заявила бывший министр здравоохранения республики Руксанда Главан, отметив, что многие родители становятся жертвами дезинформации о рисках, которые вызывает вакцина.

"Родители, которые выступают против прививок, не слушают наших призывов и приводят наивные аргументы. Обращение в адрес компании подписало около тысячи медиков, родителей, воспитателей и простых людей, которых волнуют дети", - цитирует Главан издание Point. Она выразила надежду на положительный ответ, отметив, что "гигант Google всегда ставил глобальные интересы на первый план и вмешивался в ситуацию каждый раз, когда считал, что может и должен делать добрые дела".

В начале сентября в Молдавии началась массовая вакцинация с целью остановить быстрое распространение кори. Эти меры подразумевает "оранжевый код" опасности, объявленный минздравом, после того, как счет заболевших детей пошел на сотни. Власти страны также заявили, что не допустят непривитых школьников к занятиям.

По предварительным данным, вспышка возникла в одном из детских лагерей, который без необходимых разрешений открыли представители религиозной организации. Выяснилось, что почти все заболевшие не были вакцинированы против кори, так как их родители отказались от прививок по религиозным убеждениям.

Минздрав представил статистику, согласно которой показатель привитых от кори детей в Молдавии сокращается. Если 10 лет назад вакцинацию проходили почти 95% несовершеннолетних, сейчас лишь 87%. Виной тому, по мнению медиков, стала распространяющаяся среди молодых родителей информация о вреде прививок.