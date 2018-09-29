Пражские куранты запустили после реконструкции

ПРАГА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Пражские куранты начали отбивать время после многомесячного капитального ремонта в пятницу в 18:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск). Одновременно они дали сигнал официальному началу торжеств по случаю 100-летия образования Чехословакии, которое будет отмечаться 28 октября.

Куранты, установленные более 600 лет назад на Старогородской ратуше на центральной в Праге Староместской площади, прошли комплексную реконструкцию впервые с конца Второй мировой войны. Она началась 8 января, и последние работы были завершены только во второй половине дня в пятницу.

Реставраторам удалось восстановить исторический облик курантов. Была проведена замена циферблата и реставрация "календарной доски" астрономических часов, на которой отражается годичный цикл проведения сельскохозяйственных работ.

Первозданный вид часов был воссоздан по старинным гравюрам, хранящимся в европейских музеях, а также по описанию в летописях и в других исторических документах из чешских архивов. В их механизм были возвращены выполненные из дерева фигуры 12 апостолов. С ударом каждого часа они появляются в специальных нишах-окошках, находящихся над циферблатом астрономических часов.

Реставраторы также обновили краску на фигурах апостолов, нанесли на них лак, изготовленный, согласно средневековой рецептуре, с использованием только натуральных составляющих. Некоторые части фигур были покрыты сусальным золотом.

Куранты на Старогородской ратуше - одни из старейших в мире башенных астрономических часов. Первое летописное упоминание о них относится к 1410 году, когда на троне Чешского королевства находился король Вацлав IV из династии Люксембургов (1378-1419).