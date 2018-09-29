Первый камень будущего заповедного парка тигров заложили в Приморье

ТАСС, 29 сентября. Первый камень будущего заповедного парка тигров заложили на острове Русский во Владивостоке в субботу. В парке будут содержаться амурские тигры, которые не могут быть возвращены в дикую природу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Создание данного парка - это новый шаг в сохранение животных, которые не могут жить в дикой среде. Через три года здесь для них будут созданы самые комфортные условия, также будут построены образовательный центр и музей. Парк станет украшением острова Русский, любимым местом отдыха для жителей и гостей края", - сказал врио главы региона Олег Кожемяко.

Как сообщили в пресс-службе, в парке планируется открыть общественные пространства, научно-исследовательский кластер и образовательные площадки. Музей амурского тигра будет посвящен истории изучения и сохранения редкого хищника. К формированию интерактивной экспозиции будут привлечены представители как российского, так и международного музейного и природоохранного сообществ, добавили в пресс-службе.

Закладка первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурского тигра состоялось в рамках празднования "Дня тигра", который отмечается в Приморье уже в 19-й раз. "День тигра" - экологический праздник, отмечаемый во Владивостоке в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Этих животных, по данным учета 2015 года, в природе осталось около 540 особей, из них 90% живут в лесах Приморья и Хабаровского края.