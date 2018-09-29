В Смоленске в честь 75-летия освобождения от гитлеровцев прошел военный парад

ТАСС, 29 сентября. Военный парад с участием авиации прошел в Смоленске в честь 75-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие свыше 700 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

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"Всего в параде приняли участие 33 единицы техники, более 700 военнослужащих, в том числе войск Смоленского территориального военного гарнизона. Механизированная колонна прошла по центральной площади и улицам Смоленска, жители и гости города увидели танки Т-72Б3, БТР-80, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Торнадо- Г", минометы "Сани" и другие", - сказали в пресс-службе.

Планировалось, что на закрытии парада в Смоленске пролетят восемь единиц авиации Западного военного округа, а именно бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" и ударные Ми-24, но воздушную часть парада отменили из-за погоды. По данным ГУ МЧС России по Смоленской области, в регионе облачно с прояснениями. "В течение суток дожди, вечером и ночью возможен мокрый снег. Ветер северо-западный - 7 - 12 м/с", - добавили в ведомстве.

"Для гостей и жителей Смоленска организована выставка военной техники, на которой представлено всего 16 единиц. Среди них выставлены танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М2", "Тунгуска", "Стрела-10", минометы "Сани" и ремонтная техника. Впервые железнодорожные войска демонстрируют автоматизированный укладчик свай и катеры БМК-225. Развернут переносной электронный тренажер ПЗРК "Игла", на электронном тире которого сможет пострелять любой желающий", - пояснили в пресс-службе.

Впервые представлена экипировка "Ратник-3", которая находится на апробации в войсках. "Показаны варианты для мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений. Данная экипировка еще не принята на вооружения в войска, а проходит апробацию. Военнослужащие демонстрируют модернизированную форму одежды, ее особенности и новинки", - уточнили в ведомстве.

Разведчики Западного военного округа покажут элементы боевой подготовки и силовых приемов. "А также военнослужащие примут участие в реконструкции фрагмента боя за Смоленск, которая состоится на площади Ленина. В действиях используются историческая форма, личное оружие и вооружение времен Великой Отечественной войны", - резюмировали в военном округе.

Освобождение Смоленска

Оккупация Смоленской области началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тыс. мирных граждан, по сравнению с довоенным временем население области сократилось на половину, 93% Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев.