СМИ: Пол Маккартни написал детскую книгу о приключениях старика-волшебника

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Британский музыкант и один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни написал книгу для детей под названием Hey Grandude. Об этом сообщила газета The Sun.

Книжка с картинками, созданными детским иллюстратором Кэтрин Дерст, повествует о приключениях старика-волшебника по имени Grandude и его четырех внуков. Ее название Маккартни объяснил сценой из своей жизни, когда один из его восьми внуков попытался привлечь его внимание фразой "Hey Grandude", что с английского переводится как "Эй, дед-чувак!"

"Я хотел написать ее [книгу] для бабушек и дедушек по всему миру, чтобы им было что почитать внукам перед сном", - сказал 76-летний музыкант в эфире телеканала ITV, анонсировав публикацию своей книги, которая выйдет в сентябре 2019 года.

Бывший бас-гитарист The Beatles ранее уже имел опыт работы в жанре книг для детей. В соавторстве с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", иллюстрации к которой сделал американский художник-мультипликатор Джефф Данбар. Источником вдохновения для написания этой книги для Маккартни послужил мультипликационный фильм "Шум тропического острова" (2004), над которым он работал в соавторстве с Данбаром. В нем была рассказана история "ливерпудлианской" белки, которая нашла свою любовь на тропическом острове.

Пол Маккартни 7 сентября выпустил 17-й по счету сольный альбом - Egypt Station. Это его первый студийный диск с 2013 года, когда он представил альбом New. Egypt Station позволил музыканту впервые за последние 36 лет занять первую строчку чарта Billboard 200.