Семья Франко хочет похоронить его в склепе собора Альмудена в Мадриде в случае эксгумации

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Семья Франсиско Франко (1892-1975) хочет похоронить диктатора в склепе собора Альмудена в Мадриде, если в конечном счете будет реализована процедура по его эксгумации из гробницы в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида. Такое решение приняли внуки каудильо, передает в субботу агентство EFE.

Члены семьи Франко уведомили о своем пожелании министерство юстиции страны. При этом родственники диктатора неоднократно выступали против переноса его останков.

24 августа Совет министров Испании одобрил декрет, который подразумевает внесение определенных изменений в закон об исторической памяти и эксгумацию Франко из Долины павших. Вслед за этим данное постановление одобрил Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании. Мадрид подчеркивал, что позволит семье диктатора выбрать место для его перезахоронения. Точной даты эксгумации каудильо пока нет, однако власти Испании рассчитывают провести ее до конца текущего года.

Собор Альмудена расположен в центральном районе Мадрида напротив оружейной площади Королевского дворца. Его строительство велось более 100 лет и было завершено в 1993 году.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.