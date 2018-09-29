В Подмосковье в 2018 году отремонтируют почти 20% остановок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2018 году впервые провести масштабный ремонт остановок и обновить 18% павильонов в регионе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"По поручению губернатора в этом году будет обновлено более 3600 остановок, что составляет 18% от общего числа автопавильонов в Подмосковье. Такое масштабное обновление остановок в регионе проводится впервые", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Игоря Трескова.

По данным минтранса региона, к настоящему моменту было установлено более 220 новых остановок. В первую очередь устаревшие павильоны будут заменять в городах в пределах ЦКАД и крупных районных центрах за пределами кольцевой автодороги: всего в 41 городском округе и 13 районах области.

Новые остановки будут трех типов: "городской центр", "городской стандарт" и "межгородской".

Автопавильоны в черте города будут выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла, вне города они будут сделаны из перфорированной металлической панели на металлическом каркасе. Все новые остановки будут оснащены скамейками и урнами.

В подмосковном минтрансе добавили, что новые остановки будут оборудованы системой видеонаблюдения и доступом к интернету через Wi-Fi.

"До конца года новые павильоны планируется оснастить освещением, камерами видеонаблюдения по программе "Безопасный регион" (единая система видеонаблюдения в Подмосковье - прим. ТАСС), а также Wi-Fi модулями для доступа к интернету", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего, по данным ведомства, в Подмосковье установлены более 19 тыс. остановок, в том числе около 13 тыс. на региональных дорогах и свыше шести тысяч на муниципальной улично-дорожной сети.