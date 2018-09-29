Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами и разрушениями от цунами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу на остров Сулавеси в Индонезии, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 384 человека.