{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами и разрушениями от цунами

Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На эту тему
Крупнейшие землетрясения в Индонезии с 2000 года

"Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу на остров Сулавеси в Индонезии, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 384 человека.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндонезияРоссияДжоко Видодо
ЕС выразил Индонезии соболезнования в связи с жертвами землетрясения и цунами
В заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса также говорится, что ЕС предложил помощь
Читать полностью