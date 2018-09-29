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THR: еще один мужчина обвинил Кевина Спейси в домогательствах

По данным издания, в иске, поданном работавшим с актером массажистом, речь идет, в частности, об "оскорбительных действиях" и "умышленном причинении эмоциональных страданий"

ТАСС, 29 сентября. Мужчина, имя которого не разглашается, подал в суд на американского актера Кевина Спейси, обвинив его в домогательствах. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Мужчина, массажист по профессии, обвиняет Спейси в домогательствах во время сеанса массажа в доме актера в Малибу (штат Калифорния) в 2016 году. В поданном иске речь идет, в частности, об "оскорбительных действиях" и "умышленном причинении эмоциональных страданий". Мужчина также заявил об инциденте в полицию Лос-Анджелеса.

59-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Он также известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер был уволен из проекта.

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