Медведев выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами землетрясения и цунами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными землетрясением и цунами на индонезийском острове Сулавеси", - говорится в телеграмме.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу на остров Сулавеси в Индонезии, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 384 человека.