{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕС выразил Индонезии соболезнования в связи с жертвами землетрясения и цунами

В заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса также говорится, что ЕС предложил помощь

ТАСС, 29 сентября. Евросоюз выразил соболезнования Индонезии, где в результате землетрясения и цунами в прошедшую пятницу погибли по меньшей мере 384 человека. Соответствующее заявление от лица верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса опубликовано в субботу на сайте Еврокомиссии.

На эту тему
Крупнейшие землетрясения в Индонезии с 2000 года

"Сотни людей погибли в результате еще одной смертоносной природной катастрофы, обрушившейся на Индонезию. Наши мысли - с жертвами и пострадавшими. Мы выражаем свои соболезнования всем, кто потерял своих родных. ЕС поддерживает народ и власти Индонезии в это тяжелое время, мы предложили свою помощь", - говорится в заявлении.

Согласно опубликованному документу, ЕС уже предоставил властям Индонезии доступ к спутниковым картам Европейской чрезвычайной службы Copernicus для оценки ущерба, а также выразил готовность предоставить и другую помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу на остров Сулавеси в Индонезии, после чего возникло цунами, высота волн которого достигала 2 м. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 384 человека.

Теги
ИндонезияМогерини, Федерика
В Москве перекрыли набережные из-за эстафеты огня зимней Универсиады
С 16:00 до 19:00 будут полностью перекрыты Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, а с 12:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной
Читать полностью