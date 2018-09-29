В Москве перекрыли набережные из-за эстафеты огня зимней Универсиады

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Движение по четырем набережным перекрыли в Москве в связи с проведением московского регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
"Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные будут полностью перекрыты в субботу с 16:00 до 19:00. По Москворецкой улице автомобилисты не смогут проехать с 12:00 до 19:00", - говорится в сообщении.
Эстафета огня стартует 29 сентября в Большом амфитеатре парка "Зарядье" (16:30 мск) и проследует мимо достопримечательностей столицы: Парящего моста, Храма Василия Блаженного, Московского Кремля, Крымского моста и других известных памятников архитектуры. Общая протяженность маршрута составит 7,5 км. Завершится эстафета большим праздничным концертом на Фестивальной аллее олимпийского комплекса "Лужники" (18:00 мск).
Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года. Россия в третий раз примет Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.