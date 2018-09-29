В Москве прошел благотворительный забег "Патрики бегут"

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Актрисы Юлия Пересильд, Марина Александрова и другие российские звезды бок о бок с подопечными фонда помощи детям с органическими поражениями ЦНС "Галчонок" в субботу приняли участие в 11-м благотворительном забеге "Патрики бегут", передает корреспондент ТАСС.

"Пятый год подряд в историческом центре Москвы по инициативе комьюнити для жителей Патриарших Patriki daily проходит забег "Патрики бегут" в поддержку фонда "Галчонок". Мы сделали наш осенний забег инклюзивным: с нами побегут наши особенные дети", - отметила Юлия Пересильд. "Мы пять лет хотели устроить такой парад, чтобы наши подопечные поучаствовали вместе с другими детками, они все получили медали, я очень рад, что мы наконец-то это организовали", - добавил инициатор забега, продюсер Алексей Боков.

Маршруты для всех возрастов

Первыми на старт вышли дети, для них дистанция составила 450 метров.

"Детишки бегут все под первым номером, потому что они все победители, - сказала ТАСС мама подопечного фонда Степы Татьяна Кузнецова. - Это очень правильная инициатива, спортом проще объединить людей, показать детям, что они равны. Степа очень хотел пробежать хоть какой-нибудь марафон, ведь вся семья бегает, сегодня перед забегом он не спал всю ночь".

Взрослым предлагались на выбор два маршрута - 3 и 5 км. В забеге приняли участие также артисты, попечители фонда "Галчонок", Марина Александрова, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Андрей Бурковский и многие другие.

"В прошлом году я приняла решение первый раз участвовать в благотворительном забеге, оно было спонтанным, но я давно не получала такого удовольствия от спорта, забег дает ощущение, что ты хоть маленький вклад в доброе дело, но вносишь. В этом году я была уверена, что побегу", - поделилась с ТАСС актриса Анжелика Каширина.

Сумма, которую удалось собрать на забеге, оказалась рекордной: почти 700 тыс. рублей, тогда как прошлый забег, состоявшийся в мае, принес 400 тыс. рублей.

Спортивная мода

Звездные участники забега выделялись за счет дизайнерских толстовок с символикой фонда "Галчонок", к каждой из них на поясе была пришита красная финишная лента.

"Если ты почувствуешь где-то на середине дистанции 5 км, что ты не добежишь, эта ленточка будет греть тебе душу, показывая, что ты уже победитель", - пояснила Пересильд.

Разговоры о важном

После забега в одном из московских кафе победительница розыгрыша, проведенного благотворительным проектом Starville, Екатерина получила возможность побеседовать с Юлией Пересильд и Мариной Александровой. Актрисы ответили на вопросы девушки о кино, театре и спорте, а также обсудили волонтерство и благотворительность.

"Вокруг фонда сформировалась молодая команда, они много помогают и при этом сами меняются, они растут, не черствея. Благотворительность сейчас такая креативная, что каждый может внести свой вклад", - подчеркнула Пересильд.

История и цели забега

Забег стартовал в 2013 году. "Я живу на Патриках, мы бегали с друзьями, начиналось все как наша инициатива. Идея была в том, что мы и так бегаем, решили бегать во благо. Первый раз мы просто скинулись и отдали деньги в фонд", - сказал ТАСС инициатор забега Боков.

Сейчас забеги проходят в мае с открытием бегового сезона и в сентябре, закрывая его. Участники акции осуществляют благотворительные взносы при регистрации на забег. Средства от забегов передаются в фонд "Галчонок".