В РПЦ не могут определить религиозную принадлежность Порошенко

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. РПЦ не знает, какую веру исповедует украинский президент Петр Порошенко, поскольку он принимал участие в службах как греко-католической, так и православной церквей. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

"У нас есть фотографии, где президент Петр Порошенко, еще не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачен в стихарь, и это богослужение в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь. Но есть и другая фотография - где Порошенко, уже будучи президентом, принимает причастие от греко-католического архиепископа. Поэтому мы не знаем, какую веру исповедует господин Порошенко, православный он или греко-католик", - сказал Иларион.

"К какой церкви принадлежать - это его личное дело, но это не его личное дело - создавать церковь или менять каноническое устройство церкви", - подчеркнул митрополит.

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. 7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата.