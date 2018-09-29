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Москва вошла в десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками

В рейтинге The Тelegraph город занял девятое место
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Издание The Тelegraph включило Москву в десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками и фестивалями. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины", - говорится в сообщении.

Москва заняла девятое место в рейтинге. Лидерами стали ярмарки в Торонто, Гонконге, Гернси, Страсбурге и Зальцбурге.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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