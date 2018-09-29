Москва вошла в десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Издание The Тelegraph включило Москву в десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками и фестивалями. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины. Скоро будет актуально. https://t.co/TjLQILQAwW— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29. September 2018
"Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины", - говорится в сообщении.
Москва заняла девятое место в рейтинге. Лидерами стали ярмарки в Торонто, Гонконге, Гернси, Страсбурге и Зальцбурге.