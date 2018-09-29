ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Во Вьетнаме обнаружены останки, предположительно, советского военного летчика Юрия Пояркова, числившегося пропавшим без вести на протяжении 47 лет. Об этом сообщили ТАСС в субботу организаторы поисков, которые продолжаются уже около года в джунглях северной части Вьетнама.

"Сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, предположительно, капитана Пояркова", - сказал участник поисков.

Капитан военно-воздушных сил СССР Поярков 1933 года рождения в годы американо-вьетнамской войны проходил во Вьетнаме службу в качестве летчика-инструктора истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.

30 апреля 1971 года капитан Поярков выполнял учебный полет вместе с вьетнамским летчиком Конг Фыонг Тхао на советском МиГ-21С. С самолетом оборвалась связь, и он пропал с экрана радара. Считалось, что самолет потерпел крушение и упал в джунглях. Ни самолет, ни тела двух летчиков, находившихся в нем, найдены не были, с тех пор капитан Поярков и Конг Фыонг Тхао числились пропавшими без вести.

Поиски летчиков в прошлом году начала группа местных энтузиастов после того, как к ним обратилась Анна Пояркова - внучка пропавшего советского офицера. Они установили, что катастрофа произошла уже после достижения цели учебного полета, на обратном пути на авиабазу, и определили район вероятного крушения МиГ-21С. Прошлым летом поисковики обнаружили фрагмент разбившегося самолета, что подтвердило их предположения.