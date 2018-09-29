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Президент НИЦ: форум природоподобных технологий должен стать регулярным

Михаил Ковальчук считает, что форум нужно выводить на более высокий качественный уровень

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий должен проводиться на регулярной основе, Такое мнение высказал в субботу ТАСС президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Я считаю, что это успешный опыт, надо продолжать, делать это регулярно. Научную программу надо расширять и углублять", - сказал Ковальчук.

Выступая на форуме, Ковальчук отметил, что это мероприятие было "пробным шагом", и надо переводить его на другой, более высокий качественный уровень.

Как отметил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Олег Нарайкин, комментируя принятую по итогам форума декларацию, природоподобные технологии и основанная на них техносфера - это "важнейший тренд научно-технологического развития и развития цивилизации в целом".

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходил в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.

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