Президент НИЦ: форум природоподобных технологий должен стать регулярным

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий должен проводиться на регулярной основе, Такое мнение высказал в субботу ТАСС президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Я считаю, что это успешный опыт, надо продолжать, делать это регулярно. Научную программу надо расширять и углублять", - сказал Ковальчук.
Выступая на форуме, Ковальчук отметил, что это мероприятие было "пробным шагом", и надо переводить его на другой, более высокий качественный уровень.
Как отметил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Олег Нарайкин, комментируя принятую по итогам форума декларацию, природоподобные технологии и основанная на них техносфера - это "важнейший тренд научно-технологического развития и развития цивилизации в целом".
Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходил в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.