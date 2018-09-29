Определены 15 лауреатов конкурса "Учитель года России - 2018"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. 15 человек вошли в число лауреатов конкурса "Учитель года России - 2018". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства просвещения РФ.

"29 сентября в санкт-петербургском Дворце творчества юных на всероссийском конкурсе "Учитель года России - 2018" подвели итоги первого очного тура "Учитель-профи", в ходе которого 85 финалистов принимали участие в испытаниях "методический семинар" и "урок". По итогам жюри определило 15 лауреатов конкурса, набравших максимальное количество баллов в заочном и первом очном турах", - отметили в пресс- службе.

Там добавили, что лауреатам предстоит принять участие в конкурсных испытаниях второго очного тура "Учитель-мастер" - "мастер-класс", "классный час" и "образовательный проект". 70 финалистов, которые не вошли в число лауреатов, станут членами зрительского жюри.

Имена пяти призеров назовут 3 октября после завершения второго очного этапа. Они примут участие в заключительном испытании третьего очного тура "Учитель - лидер" - "разговор с министром". Победитель будет объявлен 5 октября на церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.