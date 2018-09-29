Десять пушек 1941 года дали салют в Смоленске в честь 75-летия освобождения региона

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Десять раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3, которые были выпущены в 1941 году, обеспечили праздничный салют в Смоленске в честь 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Десять пушек ЗИС-3 1941 года выпуска в Смоленске произвели 30 залпов. Праздничный салют из артиллерийских орудий стал завершением торжеств в честь 75-летия освобождения Смоленщины от гитлеровцев", - сказали в пресс-службе.

Впервые в истории в Смоленске в субботу прошел военный парад. В нем приняли участие более 700 военнослужащих Западного военного округа и около 30 единиц техники.

Оккупация Смоленской области началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тысяч мирных граждан, по сравнению с довоенным временем население области сократилось наполовину, 93% Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев. Бойцы стрелкового батальона под командованием П. Ф. Клепача водрузили красное знамя над уцелевшим зданием гостиницы "Смоленск".

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За высокую скорострельность, характерный звук выстрела и разрыва солдаты вермахта называли ее "трещоткой".