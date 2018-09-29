Россия заняла первое место в чемпионате EuroSkills в Будапеште

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018, завоевав наибольшее количество медалей и баллов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Европейский чемпионат рабочих профессий проходил 25-29 сентября в столице Венгрии. В соревнованиях по 41 компетенции приняли участие 48 молодых людей из 17 регионов России. Всего в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

Впервые Россия заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц. "Россия показала свой рекордный результат - впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов - это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм. Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке", - подвел итоги соревнований генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WordSkills Russia)" Роберт Уразов.

Уразов рассказал, что победители чемпионата и их тренеры получат премии от 200 до 700 тыс. рублей.

"Согласно постановлению правительства, золотые медалисты и их тренеры получат премию по 700 тыс. рублей от Союза WordSkills Russia, - сказал Уразов.

Кроме того, для победителей и экспертов чемпионата предусмотрены денежные призы по 350 тыс. рублей - за серебряную медаль, 250 тыс. рублей - за бронзовую медаль, 200 тыс. рублей - за медальон за профессионализм.

У России - 19 медалей

Девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм получили российские конкурсанты на церемонии награждения в столице Венгрии. Награды присудили чемпионам в основных компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам - Австрию и Венгрию.

Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по специальностям: визуальный мерчендайзинг, графический дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн CAD, фрезерные работы на станках с ЧПУ.

Серебро получили участники соревнований по технологиям моды, парикмахерскому искусству, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, эстетической косметологии, мехатронике, флористике, столярному делу, обслуживанию грузовых автомобилей. Бронзовые медали завоевали российские специалисты по ресторанному сервису и производству мебели.

Еще 11 конкурсантов подтвердили мастерство и были награждены медальонами за профессионализм в следующих компетенциях: электромонтаж, облицовка плиткой, поварское дело, ландшафтный дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, хлебопечение, сантехника и отопление, промышленная автоматика.

Лучший представитель

Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшем представителем России по количеству набранных баллов на EuroSkills 2018. Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp László на церемонии закрытия первенства, сообщили в пресс-службе WorldSkills Russia.

Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который прошёл в 2017 году в Краснодаре.

"Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец - бортрадист. Юноша признается, что процессами металлообработки он увлекся еще на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями", - сообщили в пресс-службе.

Следующие игры - в Австрии

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills был передан Австрии, как следующей стране, в которой пройдет чемпионат Европы. EuroSkills-2020 пройдет в городе Грац, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe.