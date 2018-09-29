Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары стал лучшим представителем РФ на EuroSkills 2018

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшим представителем России по количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018. Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp Lszl на церемонии закрытия первенства в Будапеште. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия).

Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошел в 2017 году в Краснодаре.

"Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец - бортрадист. Юноша признается, что процессами металлообработки он увлекся еще на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями", - сообщили в пресс-службе.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe. С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. По итогам соревнований Россия заняла первое место в медальном и балльном зачетах. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.