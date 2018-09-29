Военным парадом и концертом отметят 25-летие независимости Абхазии

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Военный парад, театрализованное представление и праздничный салют пройдут в воскресенье в Абхазии в честь 25-летия окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта, который в республике отмечается как День победы и независимости.

30 сентября 1993 года завершился грузино-абхазский конфликт, длившийся 413 дней. В этот день территория республики Абхазия была освобождена от грузинских войск.

"Празднование начнется с возложения цветов к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы и Мемориалу славы в Сухуме, где захоронены останки погибших защитников страны. В 11:00 мск на площади Свободы начнется парад с участием более 1,5 тыс. военнослужащих и 120 единиц военной техники. После парада по площади пройдут участники акции "Бессмертный полк". В 20:00 на стадионе "Динамо" состоятся театрализованное представление и концерт, в завершение которого небо над столицей Абхазии озарит праздничный салют", - сказал ТАСС первый вице-премьер правительства Даур Аршба.

По его словам, для участия в торжествах приехали добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России, представители абхазских диаспор из разных стран.

Первая банкнота, памятная монета и марки

"В честь юбилея Национальный банк Республики Абхазия впервые вводит с 30 сентября в обращение памятную банкноту "Владислав Ардзинба" номиналом 500 апсар (1 апсар - 10 российских рублей - прим. ТАСС)", - сообщил председатель банка Беслан Барателия.

Банкнота выпущена на российском "Гознаке" тиражом 10 тыс. экземпляров. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Абхазии, руководившего республикой в 1991-2004 годы и скончавшегося в 2010 году, на оборотной стороне - Вооруженные силы Абхазии, поднимающие знамя Победы на границе с Грузией. На банкноте также изображены карта республики и силуэт архитектурного комплекса Сухума на фоне символической крепостной башни с государственным гербом Абхазии.

Нацбанк также выпустил памятную монету "Аиааира 25" (Победа 25) номиналом 100 апсаров.

Управление по связи и массовых коммуникаций (УСМК) Абхазии совместно с предприятием "Абхазсвязь" выпустили к празднику и погасили 29 сентября 58 800 почтовых марок. Марки, по словам начальника УСМК Лаши Шамба, признаются всеми странами, признавшими независимость страны.

Меры безопасности

Как сообщил ТАСС советник президента Абхазии по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзапшба, все силовые структуры Абхазии - МВД, Служба госбезопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) - с 24 сентября несут службу в усиленном режиме. "Все объекты, где 30 сентября пройдут массовые мероприятия, взяты под усиленную охрану", - сказал Дзапшба.

По словам министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, в мероприятиях по охране общественной безопасности задействованы более 900 сотрудников милиции, в том числе 170 работников Госавтоинспекции. Как сообщил начальник ГАИ Батал Агрба, с 06:00 мск восемь центральных улиц Сухума будут перекрыты в связи с прохождением военной техники.

По информации заместителя председателя СГБ Дазмира Шамба, в связи с торжествами с 24 сентября изменен порядок пересечения госграницы Абхазии с Грузией, а на границе с РФ сохраняется прежний режим, хотя пограничные службы в обоих направлениях переведены на усиленный режим несения службы.

"Въезд и выезд через границу с Грузией до 1 октября разрешен только по особым пропускам в случае острой необходимости. Въезд в Абхазию граждан Грузии на этот период запрещен. Что касается граждан других иностранных государств, то они могут пересекать границу с согласия МИД Абхазии", - пояснил Шамба.

Награда к празднику

Все ветераны грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годы в честь 25-летия Дня победы и независимости награждаются новой государственной наградой - медалью "Аиааираз" ("За Победу"). В числе первых медали из рук президента Рауля Хаджимба получили родственники посмертно награжденных первого и второго президентов Владислава Ардзинбы и Сергея Багапша, экс-министров обороны Султана Сосналиева и Владимира Аршба, Героев Абхазии Мушни Хварцкия, Сергея Дбары и Гиви Агрбы.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 360 воинам присвоены звания "Герой Абхазии", 1949 удостоены ордена Леона, 2921 защитник Абхазии награжден медалью "За отвагу". Эти боевые награды были учреждены 4 декабря 1992 года.