Российский конвой доставил продукты первой необходимости в провинцию Хама

ХАМА /Сирия/, 30 сентября. /ТАСС/. Российский гуманитарный конвой доставил около 500 продуктовых наборов жителям горного поселка Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил журналистам начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов.
"Среди продуктов - продукты первой необходимости: мука, рис, тушенка, хлеб", - сказал он, добавив, что подобные акции проводятся по всей стране практически каждый день.
В этом районе не было боевых действий, но люди все равно испытывают трудности. Многие потеряли кормильцев, найти работу поблизости негде, а единственный источник пропитания в деревнях - натуральное хозяйство.
"Война не коснулась нашей деревни, но более 100 мужчин из нашего поселка ушли на фронт и не вернулись. У них остались семьи, как правило, многодетные. Людям тяжело. Российская помощь очень кстати", - сообщил глава местной администрации Юсра Махмуд.
Местные жители также попросили российских военных привезти теплые вещи, которые им понадобятся уже в ближайшее время.