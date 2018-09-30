Сирийские дети дали концерт для российских военнослужащих на базе Хмеймим

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 30 сентября. /ТАСС/. Сирийский детский ансамбль "Гвоздика" выступил перед военнослужащими на российской базе Хмеймим. Таким образом юные артисты из Латакии выразили им благодарность за поддержку. Со сцены прозвучали песни на русском языке, причем некоторые были исполнены в сопровождении военного духового оркестра.

"Важность огромная, это дети. Многие военнослужащие имеют своих детей. Глядя на них, это радость - вспомнить своих детей. Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас", - сказал журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.

Участники творческого коллектива "Гвоздика" изучают русский язык в школе как второй иностранный, однако стихи и песни не входят в программу обучения. Их на свое усмотрение в нее включила художественный руководитель ансамбля Наталья Колонских, проживающая в Сирии.

"Проект русского языка начали в школах четыре года назад как второго иностранного. Теперь в школах такое наказание: если кто хулиганит на уроке - перевод на французский язык. Русский язык - такой спрос!" - сообщила она журналистам.