Медведев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.
"Продукция более 2 тыс. предприятий машиностроительного комплекса востребована везде - от сельских полей до космической орбиты. Вы проектируете и производите новейшие станки и двигатели, высокотехнологичное оборудование для металлургических заводов. Выполняете сложные заказы для добывающих отраслей, транспорта, авиации, медицины, городского хозяйства", - говорится в тексте телеграммы. Премьер подчеркнул важность труда машиностроителей и отметил, что отрасль является основой укрепления обороноспособности страны, ее безопасности.
Медведев также подчеркнул, что перед специалистами стоят новые задачи модернизации предприятий и повышения производительности труда, подготовки специалистов высокого класса, внедрения инноваций и научных разработок, соответствующих стандартам цифровой эпохи. Для их решения, как указал премьер, у машиностроителей есть знания, опыт и целеустремленность.