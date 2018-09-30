Васильева: победа России на EuroSkills привлечет выпускников школ в рабочие профессии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Победа сборной России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018 привлечет еще больше выпускников школ в рабочие профессии. Такое мнение в воскресенье выразила министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее стало известно, что сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018, который проходил 25-29 сентября в столице Венгрии. Девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм получили российские конкурсанты на церемонии награждения в столице Венгрии. Награды присудили чемпионам в основных компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам - Австрию и Венгрию.

"У нас растет престиж рабочих профессий, мы видим все большее количество ребят, стремящихся получить подобные навыки, стать мастерами своего дела, и уже более половины школьников выстраивают свою образовательную траекторию через систему среднего профессионального образования. На мой взгляд, столь высокие результаты нашей команды на европейских состязаниях оправдывают повышенный объем внимания к вопросам поддержки СПО. Сейчас мы выстраиваем систему ранней профориентации уже со школьной скамьи, переводим все большее количество организаций СПО на мировые стандарты, внедряем механизмы демонстрационных экзаменов, наглядно показывающих итог обучения. Поздравляю нашу сборную с отличным результатом, подобные выступления, несомненно, очередной и весомый шаг популяризации рабочих профессий, привлекающий все большее количество талантливых ребят, - цитирует пресс-служба Васильеву.

В соревнованиях EuroSkills по 41 компетенции приняли участие 48 молодых людей из 17 регионов России. Всего в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Следующие состязания пройдут в городе Грац (Австрия) в 2020 году, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.