В Белоруссии перезахоронят останки более 100 солдат, погибших в Первую мировую войну

МИНСК, 30 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Останки более ста солдат Первой мировой войны перезахоронят в воскресенье в Поставском районе Витебской области Белоруссии. Церемония пройдет в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания войны. Об этом сообщила директор Поставского районного краеведческого музея Татьяна Горошко.

"На городском кладбище около деревни Макаровцы состоится торжественная церемония перезахоронения останков 106 солдат Русской императорской армии, погибших во время Первой мировой войны в 1916 году на территории района", - рассказала краевед, которую цитирует агентство БЕЛТА. По ее словам, останки бойцов обнаружили в мае-июле 2018 года во время поисковых работ, которые проводил 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Вооруженных Сил Белоруссии. Кроме останков в могилах были найдены иконки, погоны, нательные крестики, монеты и гильзы от патронов с записками, по которым удалось узнать имена некоторых бойцов, сейчас ищут их родных.

После церемонии около озера Задевское и деревни Дуки пройдет реконструкция боевых действий "Поставский рубеж" с участием белорусских и российских клубов военно-исторической реконструкции - всего около 60 человек из Минска, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме того, зрители смогут ознакомиться с бытом русских и немецких солдат, увидеть обмундирование и оружие времен Первой мировой на выставке экспонатов из частных коллекций "Эхо Великой войны" в Поставском музее.

Белоруссия с августа 1915 года стала ареной боевых действий Первой мировой войны. В то время в Поставском районе развернулись боевые действия по ликвидации Свенцянского прорыва кайзеровской армии. В октябре 1915 года под Поставами был восстановлен фронт русской армии, а в марте 1916 года произошло одно из самых кровопролитных сражений - Нарочская наступательная операция. Северная группа войск русской армии понесла большие потери. В ходе Нарочской операции были убиты, ранены, пропали без вести более тысячи офицеров и больше 77 тыс. солдат.