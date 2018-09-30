Во Владивостоке отметили День тигра

ТАСС, 30 сентября. Порядка 15 тыс. человек приняли участие в карнавальных шествиях, концертах и мастер-классах, которые проходят в воскресенье во Владивостоке в рамках экологического праздника - День тигра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"День тигра давно уже вышел за рамки просто экологического праздника. Он стал праздником семейным. И дал толчок к развитию всей необходимой инфраструктуры для защиты этих животных", - цитирует пресс-служба главу Владивостока Виталия Веркеенко.
После шествия на центральной площади города открылись специализированные зоны, где можно узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проводятся конкурсы, мастер-классы и квесты, рассказали в администрации Владивостока.
На центральной площади городские власти открыли зону запуска воздушных змеев. Там же можно принять участие в международном проекте по обмену фотографиями "Фотосушка". Праздничные мероприятия прошли также в Уссурийске и Находке, где День тигра становится традицией.
День тигра - праздник, отмечаемый во Владивостоке (а в последние годы и в других городах Приморья) с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По традиции в этот день жители, облаченные в костюмы тигров, проходят колоннами по центральным улицам своего города.